Хасковлии са категорично против популизма на Пеевски и заигравките с коледните бонуси за пенсионерите

Хасковлии са категорично против популизма на Пеевски и популистичните заигравки с коледните бонуси за пенсионерите, показва наше допитване до читателите. Както си спомняте, неотдавна лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски предложи всички депутати да дарят декемврийските си заплати за коледни бонуси на пенсионерите.

В призива на Пеевски досега са се вслушали единствено депутатите от неговата парламентарна група. Последваха ги кметовете на ДПС-НН, които продължават да се множат, въпреки че формацията на Пеевски никога не се е явявала на редовни местни избори, а само на няколко частични.

На въпроса „Одобрявате ли призива на Пеевски депутатите да дарят по една заплата за коледни бонуси на пенсионерите?" отговориха общо 179 души.

Най-много наши читатели отговарят на въпроса с въпроса: „А защо депутатите не намалят огромните си заплати, както и останалите в държавния сектор, за да осигурят повече пари в бюджета?". Това е изборът на почти половината от отговорилите - 77 човека или - 43, 0 %

„Няма нужда от това популистко купуване на благосклонността на избирателите“ е мнението на 52 читатели, които са 29,0 % от отговорилите.

„Трябва да дарят повече, примерно по една годишна заплата“ е най-правилният отговор за 26 от запитаните или 14,5 % от тях.

Предложението намира все пак някаква подкрепа. „Да, жестът на Пеевски трябва да бъде последван от всички депутати – по една заплата от всеки – и пари за коледни бонуси ще се намерят“ е отговор на 22 души, които правят 12,3 %.

Един читател смята: „Не бива да се пречи на лидера на ДПС-НН да работи за хората“, а друг е против всякакъв вид добавки, защото това е опасно за държавата в условията на набъбващи дефицити. И двата отговора събрат по 0,6 %.

Като цяло 72 % или 149 от 179 са категорично против идеята на Пеевски или я намират за евтин популизъм. Данните от анкетите на Haskovo.net не претендират да имат представителен характер. Но все пак са важна индикация за обществените нагласи на хората в региона.