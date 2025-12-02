От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

Хасковлии са категорично против популизма на Пеевски и заигравките с коледните бонуси за пенсионерите

Хасковлии са категорично против популизма на Пеевски и популистичните заигравки с коледните бонуси за пенсионерите, показва наше допитване до читателите. Както си спомняте, неотдавна лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски предложи всички депутати да дарят декемврийските си заплати за коледни бонуси на пенсионерите.

В призива на Пеевски досега са се вслушали единствено депутатите от неговата парламентарна група.  Последваха ги кметовете на ДПС-НН, които продължават да се множат, въпреки че формацията на Пеевски никога не се е явявала на редовни местни избори, а само на няколко частични. 

На въпроса „Одобрявате ли призива на Пеевски депутатите да дарят по една заплата за коледни бонуси на пенсионерите?" отговориха общо 179 души.

Най-много наши читатели отговарят на въпроса с въпроса: „А защо депутатите не намалят огромните си заплати, както и останалите в държавния сектор, за да осигурят повече пари в бюджета?". Това е изборът на почти половината от отговорилите - 77 човека или - 43, 0 %

„Няма нужда от това популистко купуване на благосклонността на избирателите“ е мнението на 52 читатели, които са 29,0 % от отговорилите.

„Трябва да дарят повече, примерно по една годишна заплата“ е най-правилният отговор за 26 от запитаните или  14,5 % от тях.

Предложението намира все пак някаква подкрепа. „Да, жестът на Пеевски трябва да бъде последван от всички депутати – по една заплата от всеки – и пари за коледни бонуси ще се намерят“ е отговор на 22 души, които правят 12,3 %.

Един читател смята: „Не бива да се пречи на лидера на ДПС-НН да работи за хората“, а друг е против всякакъв вид добавки, защото това е опасно за държавата в условията на набъбващи дефицити. И двата отговора събрат по 0,6 %.

Като цяло 72 % или 149 от 179 са категорично против идеята на Пеевски или я намират за евтин популизъм. Данните от анкетите на Haskovo.net не претендират да имат представителен характер. Но все пак са важна индикация за обществените нагласи на хората в региона.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Делян Пеевски – водач на листата на „ДПС-Ново начало“ в Хасково
Делян Пеевски – водач на листата на „ДПС-Ново начало“ в Хасково
Кой е Делян Пеевски? Биографията, която разказа френският вестник Льо Монд в своя статия от 4/10/20
Кой е Делян Пеевски? Биографията, която разказа френският вестник Льо Монд в своя статия от 4/10/20
Кои са нерешените проблеми в Хасково и с какво трябва да се справи следващият кмет?
Кои са нерешените проблеми в Хасково и с какво трябва да се справи следващият кмет?
Над 350 пенсионери празнуваха в Димитровград днес
Над 350 пенсионери празнуваха в Димитровград днес
Какво си пожелават хасковлии през Новата година?
Какво си пожелават хасковлии през Новата година?

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Изместват водопровод на Хасково за над 1.1 млн. лв. за по-качествено водоснабдяване и спиране на аварии
Изместват водопровод на Хасково за над 1.1 млн. лв. за по-качествено водоснабдяване и спиране на аварии
преди 1 час
Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха с мотори в Харманли
Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха с мотори в Харманли
преди 2 часа
Поискаха намаление на такса битови отпадъци за държавните, общинските училища и детските градини в Хасково
Поискаха намаление на такса битови отпадъци за държавните, общинските училища и детските градини в Хасково
преди 3 часа
Оборотът от стоки втора употреба в Гърция е скочил с 200% за последните пет години
Оборотът от стоки втора употреба в Гърция е скочил с 200% за последните пет години
преди 3 часа
Над 120 тона български шаран за Никулден в Lidl
Над 120 тона български шаран за Никулден в Lidl
преди 3 часа
Мъртвопиян зад волана осъмна в ареста
Мъртвопиян зад волана осъмна в ареста
преди 3 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Актуално интервю – Разтърсващ разказ от първо лице за издевателствата над християните и алевитите в Сирия

Случаен виц

Поискаха намаление на такса битови отпадъци за държавните, общинските училища и детските градини в Хасково
Изместват водопровод на Хасково за над 1.1 млн. лв. за по-качествено водоснабдяване и спиране на аварии

Колкото по-рядко е удоволствието, толкова е по-приятно - Епиктет

Последни обяви

Случайна рецепта

Сандвич Мулти Микс
Сандвич Мулти Микс

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини