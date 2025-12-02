Изместват водопровод на Хасково за над 1.1 млн. лв. за по-качествено водоснабдяване и спиране на аварии

Започна работата по реконструкцията и изместването на захранващия водопровод от резервоар „Радарите“ до кранова шахта с регулатор в кв. „Орфей“ Хасково, съобщиха от Община Хасково.

Новият водопровод е с дължина 1760,50 м. Кметът на Хасково Станислав Дечев и заместникът му Динко Тенев провериха хода на строителните работи по трасето, което доставя вода за стотици домакинства.

В момента съществуващият водопровод „Радарите“ преминава през частни имоти, което затруднява поддръжката и отстраняването на аварии. С изместването на трасето, тези неудобства ще бъдат разрешени, категоричен е кметът Станислав Дечев.

С реализацията на поредната инвестиция във водопреносната мрежа на Хасково ще се повиши качеството на водоснабдяването за голяма част от града, ще спрат постоянните аварии и ремонтни дейности, ще се спрат загубите, както и прекъсване на водоподаването за стотици домакинства в района за довеждащия водопровод.

Водопроводът „Радарите“ е поредният проект на Община Хасково за обновяване на ВиК-мрежата в Хасково и подобряване качеството на водоподаването. Успоредно с него се работи по смяната на водопровода на ул. „Георги Китов“ и на ул. „Бял камък“, от резервоар „Бирена“ до ул. „Розова долина“. Тези обекти са част от новите 14 проекта за реконструкция на основни захранващи ВиК-трасета с обща дължина 15 247,20 метра, които Община Хасково изпълнява в различни квартали на града, за да гарантира качествено водоподаване на хората.

На трасето на „Радарите“ съществуващите тръби от захранващия резервоар до кранова шахта с регулатор в кв. „Орфей“ ще бъдат сменени с полиетиленови с висока плътност, съгласно съвременните стандарти. Захранващите водопроводи ще бъдат положени по улиците „Гусла“, „Лира“ и „Плодородна“. Проектът е част от утвърдените приоритетни проекти на Община Хасково, включени в Приложение №3 към Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2025 г. Общата стойност за реализация на проект „Радарите“ възлиза на 1 173 860,11 лв. с ДДС. 978 216,76 лв. са осигурени от Инвестиционната програма, а ДДС за обекта в размер на 195 643,35 лв. е осигурен от Община Хасково.