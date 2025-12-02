От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

Изместват водопровод на Хасково за над 1.1 млн. лв. за по-качествено водоснабдяване и спиране на аварии

Изображение 1 от 4
Покажи в галерия

    Започна работата по реконструкцията и изместването на захранващия водопровод от резервоар „Радарите“ до кранова шахта с регулатор в кв. „Орфей“ Хасково, съобщиха от Община Хасково.

    Новият водопровод е с дължина 1760,50 м. Кметът на Хасково Станислав Дечев и заместникът му Динко Тенев провериха хода на строителните работи по трасето, което доставя вода за стотици домакинства.

    В момента съществуващият водопровод „Радарите“ преминава през частни имоти, което затруднява поддръжката и отстраняването на аварии. С изместването на трасето, тези неудобства ще бъдат разрешени, категоричен е кметът Станислав Дечев.

    С реализацията на поредната инвестиция във водопреносната мрежа на Хасково ще се повиши качеството на водоснабдяването за голяма част от града, ще спрат постоянните аварии и ремонтни дейности, ще се спрат загубите, както и прекъсване на водоподаването за стотици домакинства в района за довеждащия водопровод.

    Водопроводът „Радарите“ е поредният проект на Община Хасково за обновяване на ВиК-мрежата в Хасково и подобряване качеството на водоподаването. Успоредно с него се работи по смяната на водопровода на ул. „Георги Китов“ и на ул. „Бял камък“, от резервоар „Бирена“ до ул. „Розова долина“. Тези обекти са част от новите 14 проекта за реконструкция на основни захранващи ВиК-трасета с обща дължина 15 247,20 метра, които Община Хасково изпълнява в различни квартали на града, за да гарантира качествено водоподаване на хората.

    На трасето на „Радарите“ съществуващите тръби от захранващия резервоар до кранова шахта с регулатор в кв. „Орфей“ ще бъдат сменени с полиетиленови с висока плътност, съгласно съвременните стандарти. Захранващите водопроводи ще бъдат положени по улиците „Гусла“, „Лира“ и „Плодородна“. Проектът е част от утвърдените приоритетни проекти на Община Хасково, включени в Приложение №3 към Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2025 г. Общата стойност за реализация на проект „Радарите“ възлиза на 1 173 860,11 лв. с ДДС. 978 216,76 лв. са осигурени от Инвестиционната програма, а ДДС за обекта в размер на 195 643,35 лв. е осигурен от Община Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Хасковлии са категорично против популизма на Пеевски и заигравките с коледните бонуси за пенсионерите
    Хасковлии са категорично против популизма на Пеевски и заигравките с коледните бонуси за пенсионерите
    преди 46 минути
    Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха с мотори в Харманли
    Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха с мотори в Харманли
    преди 2 часа
    Поискаха намаление на такса битови отпадъци за държавните, общинските училища и детските градини в Хасково
    Поискаха намаление на такса битови отпадъци за държавните, общинските училища и детските градини в Хасково
    преди 3 часа
    Оборотът от стоки втора употреба в Гърция е скочил с 200% за последните пет години
    Оборотът от стоки втора употреба в Гърция е скочил с 200% за последните пет години
    преди 3 часа
    Над 120 тона български шаран за Никулден в Lidl
    Над 120 тона български шаран за Никулден в Lidl
    преди 3 часа
    Мъртвопиян зад волана осъмна в ареста
    Мъртвопиян зад волана осъмна в ареста
    преди 3 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile

    Случаен виц

    Хасковлии са категорично против популизма на Пеевски и заигравките с коледните бонуси за пенсионерите

    Ние не знаем какво ще бъде утре, нашата цел е да бъдем щастливи днес. - Сидни Смит

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Агнешка плешка със сос от естрагон
    Агнешка плешка със сос от естрагон

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини