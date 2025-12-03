От х:

Подменят водопровод и в „Болярово“, Община Хасково кандидатства за доизграждане на канализацията в квартала

    Започна подмяна на водопровода на ул. „Петър Янев“ в хасковския кв. „Болярово“. Символичен старт на дейностите в участъка между улиците „Хан Пресиян“ и „Александър Паскалев“ дадоха днес кметът на община Хасково Станислав Дечев и заместникът му Динко Тенев.

    „Това е поредният проект на Община Хасково за смяна на подземната ВиК инфраструктура. Вече работим на ключови за града водопроводи на ул. „Герги Китов“, ул. „Бял камък“, резервоар „Радарите до кв. „Орфей“. Днес започваме водопровод в „Болярово“, но той не е първият за квартала. През тази година вече сменихме ВиК-мрежата на главната улица на квартала. Но това не е всичко. До дни в кв. „Болярово“ ще започнем работа и по смяната на още водопроводи, които обхващат улиците, където беше изградена канализацията. Това е по-мащабен проект с изграждане на ВиК, нови тротоари и асфалтиране на улиците“, обясни кметът Станислав Дечев.

    „Благоустрояването на този голям квартал не спира дотук. Новината от днес е, че Община Хасково кандидатства по ПУДООС за доизграждане на канализацията в кв. „Болярово“ до края на града“, съобщи градоначалникът.

    „Екипът на Община Хасково работи изключително добре с ВиК Хасково. Те ни посочват участъците, които са най-тежко компрометирани. След това проектираме и съгласувано с тях изпълняваме ВиК-проекти, които не влизат в плана за водния цикъл на Хасково“, обясни Станислав Дечев. Той припомни, че през това лято Община Хасково е завършила пет нови водопровода – в кв. „Бадема“, на ул. „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Червена стена“, ул. „Каменна“ и тук в „Болярово“ на ул. „Хасковска“. „Сега изпълняваме други 14 водопровода в различни части на Хасково. Общо сменените от Община Хасково водопроводи, включително новите 14, ще са 27 км. Водният цикъл на ВиК Хасково също е за 27 км водопроводна мрежа. Заедно двете институции ще направим над 50 км водопроводи в Хасково. Надяваме се така да постигнем сериозни икономии на вода и да предотвратим евентуални водни кризи“, коментира още градоначалникът.

    Водопроводът на ул. „Петър Янев“ в кв. „Болярово“, в участъка от ул. „Хан Пресиян“ до ул. „Александър Паскалев“, който стартира днес, е с дължина 540 м. Реконструкцията предвижда съществуващият водопровод да се подмени с полиетиленови тръби Ø90 с висока плътност. Ще бъдат подновени 35 сградни отклонения, ще се монтират 7 спирателни крана за подземен монтаж, 5 надземни пожарни хидранта, 2 автоматични въздушници с тройно действие за директен монтаж. Спирателни кранове са предвидени на всички отклонения от главните клонове, така че при случай на авария да се изключват по-малки водопроводни участъци.

    Проектът е част от утвърдените приоритетни проекти на Община Хасково, включени в Приложение №3 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2025 г.

    Общата стойност възлиза на 316 185,98 лв. с ДДС, от която 263 488,32 лв. са осигурени от Инвестиционната програма, а ДДС за обекта в размер на 52 697,66 лв. е осигурен от Община Хасково.

