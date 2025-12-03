От х:

Публично обсъждане на проект на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2026 г.

ПОКАНА

На основание чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от НУРОС на Общински съвет – Хасково

Кметът на Община Хасково – Станислав Дечев

Кани всички граждани на общината на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ

НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2026 Г.

Публичното обсъждане на Проекта на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2026 г. ще се проведе на 09.01.2026 г. от 12:00 ч. в зала „Хасково“. Цялата програма може да видите ТУК

Писмени становища, мнения и предложения от страна на гражданите се приемат до 08.01.2026 г. по електронната поща на Община Хасково: kmet@haskovo.bg, в деловодството на общината, както и чрез Държавна агенция „Електронно управление“ чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Приложение: Докладна записка на Кмета на община Хасково с неразделна част – Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2026 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на община Хасково

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2026 година.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Във връзка с изискванията на Закона за общинската собственост, в началото на всяка година Общинският съвет трябва да приеме Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

Програмата може да бъде актуализирана през настоящата година.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и  ал.9 от ЗОС, чл. 15, ал. 3, чл. 45, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково:

1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2026 година.

2. Открива процедури за продажба и отдаване под наем с публичен търг или публично оповестен конкурс на обектите, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2026 година. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем имоти – публична общинска собственост за срок до 10 /десет/ години.

Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове и конкурси, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове и конкурсите за продажба и отдаване под наем на обекти – общинска собственост.

 
