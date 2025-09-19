Паркинги в центъра са генерирали с над 200 000 лева повече приходи, откакто се стопанисват от общината

Хасково се стреми да бъде финансово стабилна община, която няма текущи задължения, привлича значителни средства по европейско и държавно финансиране и така не се налага да се вдига данъчната тежест върху гражданите.

Върху това акцентира при публичното обсъждане на изпълнението на бюджета за миналата 2024 година кметът Станислав Дечев. Привлечените средства по европейско финансиране през 2024 година са били общо 13 966 737 лева.

Община Хасково е добър стопанин и пример за това са двата общински паркинга пред площад „Свобода“ и комплекс „21 век“. Показателни са приходите от 273 294 лева от двата общински паркинга, което прави с 201 294 лева повече от 72 000 лева, влезли в хазната в последната година, когато са били стопанисвани от частна фирма.

Станислав Дечев обясни, че това е разликата без да се смятат 20 на сто от приходите, които са за общинското предприятие „Тролейбусен транспорт“.

Общинският бюджет за 2024 г. беше приет от Общинския съвет с рамка 154 502 024 лева, като в резултат на промените през годината нарасна до 159 920 501 лева.

„Община Хасково няма текущи задължения, а несъбраните вземания са 4 563 376 лева, с 2 778 309 лева по-малко от предходната година. Намаляването на несъбраните вземания е осъществено след издаване на 2 371 уведомления за доброволно изпълнение, наложени са 1 168 запора на банкови сметки на физически и юридически лица, образувани са 830 дела при частни и държавни съдебни изпълнители, сключени са 3 споразумения за разсрочване на задължения и са изпратени 729 съобщения по чл. 32 от ДОПК“, каза в отчета си финансистът Радослав Ванчев.

Кметът допълни, че през миналата година са извършени редица важни дейности, като изграждане на нова водопроводна мрежа, подмяната на уличното осветление в града и селата, с което се пестят средства за електроенергия, рекултивацията на клетки 1 и 2 на депото край село Гарваново, реконструкцията на част от коритото на река Хасковска.

Усвоените средства за капиталови разходи на Община Хасково към 31.12.2024 г. възлизат на 22 102 918 лева, в т.ч. финансирани от европейски средства 7 185 533 лева. От собствени бюджетни средства на Община Хасково са извършени капиталови разходи в размер на 6 930 077 лева.

В зала „Хасково“, където се проведе публичното обсъждане на бюджета, присъстваха граждани, но въпроси не бяха отправени. Изпълнението на бюджета за 2024 година ще бъде разгледано след седмица от съветниците. Следващото заседание на Общинския съвет е насрочено за 26 септември.