Млад водач с „Мерцедес“ разби огражденията на бул. „Раковски“ в Хасково

Поредна катастрофа стана на на булевард „Раковски“ в Хасково. Произшествието е станало снощи до кръстовището с булевард „Съединение“.

19-годишен водач е шофирал лек автомобил „мерцедес“, изгубил е контрол над управлението и е разбил няколко метални ограждения вдясно по посока на движението към квартал „Орфей“.

При инцидента няма пострадали хора. Нанесени са само материални щети.

Снощи на място са пристигнали полицаи и медици. Водачът е бил тестван за алкохол и наркотици, като пробите му са отрицателни.

Тази сутрин на място дойдоха служители на общинското предприятие „Екопрогрес“, които се заеха с ремонта на разбитите ограждения.