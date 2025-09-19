От х:

Млад водач с „Мерцедес“ разби огражденията на бул. „Раковски“ в Хасково

    Поредна катастрофа стана на на булевард „Раковски“ в Хасково. Произшествието е станало снощи до кръстовището с булевард „Съединение“.

    19-годишен водач е шофирал лек автомобил „мерцедес“, изгубил е контрол над управлението и е разбил няколко метални ограждения вдясно по посока на движението към квартал „Орфей“.

    При инцидента няма пострадали хора. Нанесени са само материални щети.

    Снощи на място са пристигнали полицаи и медици. Водачът е бил тестван за алкохол и наркотици, като пробите му са отрицателни.

    Тази сутрин на място дойдоха служители на общинското предприятие „Екопрогрес“, които се заеха с ремонта на разбитите ограждения.

    Източник: Haskovo.NET

