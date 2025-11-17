Двама водачи пострадаха при катастрофи, единият е с опасност за живота

Двама души пострадаха при две катастрофи в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Турски водач е с опасност за живота след произшествие на АМ „Марица“. На 14-ти в 8:50 часа при км.89 по магистралата се е движил бус-кемпер „Опел“, управляван от 56-годишен турски гражданин. Мъжът е загубил контрол над управлението и се е блъснал в дясна еластична преграда, преобърнал се е вдясно по посоката си на движение извън пътя. Настанен е за лечение в МБАЛ Хасково.

Също загуба на контрол е причина за инцидент в хасковското село Узунджово на следващия ден. В 10:52 часа на улица „Аргир Стоилов“ в посока центъра на селото се е движил „Опел“. 49-годишният му водач е излязъл вляво по посоката си на движение и се е ударил последователно в пътен знак и дървен електрически стълб. Пострадалият е прегледан и освободен за домашно лечение.