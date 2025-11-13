Сутринта на много места ще има мъгла. През деня ще бъде предимно слънчево с малко повече облаци по обед. Температурите ще бъдат между 3 и 15 градуса.

През следващите дни над страната ще се задържи почти тихо и на много места в равнините и котловините преди обяд ще има мъгла или ниска слоеста облачност. В часовете около и след обяд ще бъде предимно слънчево.

Слънчево и сравнително топло ще бъде в планините. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните в петък между 12° и 17°, в събота с 2-3 градуса по-високи.