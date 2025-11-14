От х:

Студено и мъгливо сутрин, слънце през целия ден

Петъчната сутрин ще бъде студена, а около реките и големите водоеми в региона ще има мъгли. През деня ще бъде слънчево. Градусите ще бъдат между 3 и 16.

През почивните дни в планините и планинските райони ще бъде сравнително топло и предимно слънчево, в неделя с разкъсана висока облачност. В равнините и котловините на много места ще е мъгливо или с ниска облачност.

Ще бъде почти тихо, в източните райони със слаб южен вятър. Температурите ще се повишат още, в неделя минималните ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 16° и 21°, по-ниски в местата с трайна мъгла.

Източник: Haskovo.NET

