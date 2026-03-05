От х:

Мартенски концерт на Камерен оркестър Хасково

    Мартенски концерт на Камерен оркестър Хасково предшества идването на пролетта в града ни. По покана на Община Хасково и Камерен оркестър Хасково солисти на Мартенския концерт ще бъдат млади талантливи пианисти от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас, лауреати на Национален конкурс за цигулари „Орфей на бъдещето“ , Национален конкурс за пианисти „Орфей на бъдещето“ и Международен конкурс за цигулари „Проф. Недялка Симеонова“.

    Пролетта идва в Хасково с вечната музика на Вивалди, Бах, Хайдн, Моцарт и Крайслер, с Мартенски концерт на Камерен оркестър Хасково с диригент маестро Цанислав Петков.

    9 март 2026 г.

    От 19:00 часа

    В концертната зала на ОНЧ „Заря-1858“

    Входът е свободен. 

    Източник: Haskovo.NET

    Последни новини