„Учим, творим, живеем“ – изложба на ученици и учители от хасковското ОУ „Шандор Петьофи“

    Ученици и учители от ОУ „Шандор Петьофи“ Хасково представят съвместна изложба под името „Учим, творим, живеем“. В експозицията в художествена галерия „Форум“ са включени между 70 и 80 творби – живопис, керамика, рисувани камъни и други художествени форми.

    Вдъхновител и инициатор на изложбата е художникът и преподавател по изобразително изкуство Даниел Русев.

    „Първоначално идеята беше изложбата да бъде само на ученици, но колегите учители толкова много харесаха рисунките на децата, че решиха и те да се включат, и направиха много интересни неща. Освен картините, имаме много ръчно изработени изделия. Децата се вдъхновиха от творчеството на Пикасо и затова повечето платна са рисувани в стил кубизъм“, каза Даниел Русев, който подчерта, че в училището има много талантливи деца.

    Изложбата е организирана от Община Хасково, галерия „Форум“ и ОУ „Шандор Петьофи“. Осъществена е по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“. Посветена е на патронния празник на училището, който се чества на 15 март. Всяка от творбите се продава, като с парите ще бъдат закупени художествени материали за училището.

    Официалното откриване на изложбата е на 5 март 2026 г. от 17:30 часа в галерия „Форум“.

    Източник: Haskovo.NET

