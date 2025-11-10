От х:

Откриват изложба на млади таланти „Хасково – моят вдъхновяващ град!“ на 12 ноември

    На 12 ноември 2025 г. от 16:30 часа във фоайето на зрителната зала на НТС ще бъдат представени за първи път вдъхновяващите фотографии, които представят Хасково и неговото най-голямо богатство – младите хора. 

    Не пропускайте да посетите фотоизложбата, за да се заредите с енергията на младостта и красотата на Хасково, призовават от Община Хасково. В експозицията са вплетени изкуство, архитектура, културно наследство и много чар. 

    Инициаторите на проекта са Сдружение „Спортен клуб РОНА“ и фотографа Славян Костов. Те са категорични, че бъдещето е в младите хора, които движат света напред с усмивките и позитивната си енергия.  

    Проектът се осъществява с подкрепата на Община Хасково по Програма за подпомагане на младежките дейности.

    Източник: Haskovo.NET

