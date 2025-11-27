От х:

Кола с кошмарна визия вози скрап из Хасково

Кола на „видима възраст“ над 35 години и с ужасяваща визия бе забелязана из трафика на Хасково днес по обяд. Комбито „Фолксваген Пасат“ е произведено преди 1988 година (тогава моделът е спрян) и е с прогнили калници, ламарини вместо стъкла и липсващи дръжки по вратите.

Вратата на багажника не се затваря и е привързана с тел за теглича, от мястото където някога е била чистачката за задното стъкло.

Въпреки ужасяващия си вид возилото е в движение и носеше огромно количество товар. Стара железария беше натъпкана както в купето, така и върху огромен багажник на покрива. „Скрап вози скрап“, коментираха шофьори с чувство за хумор необичайната гледка.

     

Източник: Haskovo.NET

Коментари в сайта (2)

  • 1
    Ее
    ееееей лоши хора! :)
    6 0
    14:15, 27 ное 2025
    Единият габарит свети бе, какво искате !? :)
    Плюс това, човекът се разхожда из града, и не пречи на скритите патрулки с камерите да си щракат спокойно!
    Отговор
  • 2
    Ба
    бай Танас общественик
    0 0
    14:54, 27 ное 2025
    Така е вече изместихме северозапада по бедност и областта ни е на последно място по заплащане!
    Това ни го съобщи онзи ден моята приятелка Мария Георгиева по централната емисия на БТВ със пряко включване от ресторант "Пешите и пекарната на Кутелова." Няма да се учудя ако някой ден видя хасковският кмет да проси на пейките пред общината!
    Ето и въпросният репортаж:
    https://btvnovinite.bg/bulgaria/dohodite-ni-ne-stigat-86-ot-balgarite-nedovolni-ot-rasta-na-zaplatite.html
    Отговор
преди 54 минути
преди 3 часа
преди 3 часа
преди 4 часа
преди 4 часа
преди 6 часа

