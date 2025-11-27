Кола с кошмарна визия вози скрап из Хасково

Кола на „видима възраст“ над 35 години и с ужасяваща визия бе забелязана из трафика на Хасково днес по обяд. Комбито „Фолксваген Пасат“ е произведено преди 1988 година (тогава моделът е спрян) и е с прогнили калници, ламарини вместо стъкла и липсващи дръжки по вратите.
Вратата на багажника не се затваря и е привързана с тел за теглича, от мястото където някога е била чистачката за задното стъкло.
Въпреки ужасяващия си вид возилото е в движение и носеше огромно количество товар. Стара железария беше натъпкана както в купето, така и върху огромен багажник на покрива. „Скрап вози скрап“, коментираха шофьори с чувство за хумор необичайната гледка.
ееееей лоши хора! :)
Плюс това, човекът се разхожда из града, и не пречи на скритите патрулки с камерите да си щракат спокойно!
бай Танас общественик
Това ни го съобщи онзи ден моята приятелка Мария Георгиева по централната емисия на БТВ със пряко включване от ресторант "Пешите и пекарната на Кутелова." Няма да се учудя ако някой ден видя хасковският кмет да проси на пейките пред общината!
