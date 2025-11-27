Кола с кошмарна визия вози скрап из Хасково

Кола на „видима възраст“ над 35 години и с ужасяваща визия бе забелязана из трафика на Хасково днес по обяд. Комбито „Фолксваген Пасат“ е произведено преди 1988 година (тогава моделът е спрян) и е с прогнили калници, ламарини вместо стъкла и липсващи дръжки по вратите.

Вратата на багажника не се затваря и е привързана с тел за теглича, от мястото където някога е била чистачката за задното стъкло.

Въпреки ужасяващия си вид возилото е в движение и носеше огромно количество товар. Стара железария беше натъпкана както в купето, така и върху огромен багажник на покрива. „Скрап вози скрап“, коментираха шофьори с чувство за хумор необичайната гледка.