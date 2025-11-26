От х:

Започна изграждането на новия водопровод на ул. „Георги Китов“

    Реалната работа по изграждането на водопровода на ул. „Проф. Георги Китов“ започна, съобщиха от Община Хасково. Общата дължина на водопровода е 1 450,10 м. Предстои да бъдат направени 109 сградни водопроводни отклонения към прилежащите имоти. За нормалната експлоатация на водопроводната мрежа са предвидени шест спирателни кранове за подземен монтаж и 12 надземни пожарни хидранти.

    Днес кметът на Хасково Станислав Дечев и заместникът му Динко Тенев инспектираха работата по трасето на новия водопровод на ул. „Проф. Георги Китов“ в участъка от ул. „Ирис“ до ул.„Бяла ружа“. С изграждането на водопровода ще се подобри качеството на водоснабдяването в този квартал, ще се елиминират честите прекъсвания на водата заради ремонти, ще се прекрати загубата на вода във водопреносната мрежа. Проектът е на стойност 563 243,82 лв. без ДДС и се финансира по Инвестиционната програма, съгласно Приложение 3 към ЗДБРБ. ДДС в размер на 112 648,76 лв. е от собствените бюджетни средства на Община Хасково.

    От началото на 2025 г. Община Хасково е изградила нови водопроводи с обща дължина 2651 метра. Водопроводът на ул. „Проф. Георги Китов“ е част от новите 14 проекта за реконструкция на ВиК-мрежата с обща дължина 15 247,20 метра. Реалното им изпълнение започна вчера със старта на строителните работи по водопровода на ул. „Бял камък“, от резервоар „Бирена“ до ул. „Розова долина“. Новите водопроводи са основни захранващи трасета за кварталите в различни части на града.

    Източник: Haskovo.NET

