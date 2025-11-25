Започна изграждането на 14 нови водопровода с обща дължина около 15 км в Хасково

Нови водопроводи с обща дължина почти 15 км ще бъдат изградени в Хасково. Отсечките са общо 14, като по някои от тях вече се работи. Днес беше даден символичен старт на строително-монтажните работи на ул. „Бял камък“ в Хасково.

Дейностите ще бъдат по график и прекъсванията на водата ще бъде за минимално време, така че да не се създават затруднения за гражданите. Улиците, по които ще се правят новите водопроводи, ще бъдат преасфалтирани.

„С началото на работата по този обект се поставя и символичната първа копка на смяната

на общо 14 водопровода в града“, съобщи кметът на Община Хасково Станислав Дечев. Той и заместник-кметът Динко Тенев бяха на терена на новостроящия се водопровод. От 2021г. до сега Община Хасково сменя над 27 км. водопроводи. Това е най-мащабната инвестиция във ВиК-инфраструктурата на града от самото ѝ изграждане до момента.

„Новите 14 водопровода са основни захранващи трасета в различни части на града: на ул. „Бял камък“, ул.„Георги Китов“, Радарите в кв. „Орфей“ и други. Започваме работата преди водния цикъл на ВиК оператора, за да предотвратим затваряне на много трасета едновременно и да не причиняваме дискомфорт на гражданите“, съобщи кметът Станислав Дечев.

„Мащабно погледнато Община Хасково и ВиК заедно ще успеем да сменим над 50 км водопроводи. Всички сме свидетели на водната криза в България, затова се надяваме, че изпалнявайки този огромен проект за Хасково да направим така, че да има достатъчно вода през следващите години“, коментира още градоначалникът.

За старта на работата по всеки следващ водопровод гражданите ще бъдат информирани, защото на места ще се налага пътна организация за ограничаване на движението. Изборът на водопроводите е направен от общ екип от Община Хасково и ВиК оператора.

„За моя радост аз имам честта да работя със заместник-кмет Динко Тенев, който е бил служител във ВиК Хасково и тези процеси в работата с ВиК стават по-лесно“, подчерта кметът.

Общата дължина на водопровода на ул. „Бял камък“ е 3 187,40 м. тук ще бъдат направени 52 сградни отклонения.

Спирателни кранове са предвидени на всички отклонения от главните клонове, така че в случай на авария да се изключват по-малки водопроводни участъци. Общият им брой е 29. Предвидени са автоматични въздушници с тройно действие, водопроводни шахти изпускатели и надземни пожарни хидранти.

При смяната на водопроводите водозахранването не се прекъсва. Единствено, когато се прави свързването, се прекъсва водоподаването за няколко часа. Проектът е част от утвърдените приоритетни проекти на Община Хасково, включени в Приложение № 3 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2025г. Средствата за реализиране на проекта възлизат на 2 273 380,72 лв. без ДДС. ДДС в размер на 454 676,14 лв. е от собствени бюджетни средства на Община Хасково. Ул. „Бял камък“ и трасетата на всички останали водопроводи, които Община Хасково

сменя, ще бъдат асфалтирани с пари от общинския бюджет.

Справка – завършени водопроводи през 2025 г. – общо 2651 м.

1. Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. „Бадема“, от ул. „22-

ри септември“ до отклонението за жил. бл.30, ж. р-н „Бадема“ – 223,00м;

2. Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. „Св. Св. Кирил и

Методий“, от ул. „Стара планина“ до съществуващ спирателен кран преди ул. „Дунав“ – 596,00м;

3. Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участъци по ул. „Червена стена“, от ул. „Генерал Столетов“ до съществуващ спирателен кран преди ул. „Бяло море“ и по ул. „Поборническа“, от ул. „Червена стена“ до ул. „Тракия“ – 593,00 м.

4. Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. „Каменна“, от ул.

„Генерал Столетов“ до съществуващ спирателен кран преди ул. „Крали Марко“ –

566 м;

5. Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа кв. Болярово в участък по ул.

„Хасковска“, от съществуваща шахта на ул. „Перущица“ до ул. „Свети Харалампий“ – 673 м.

Изпълнявани в момента обекти – общо 15 247,20 м:

1. „Изместване на съществуващ водопровод ст. 377 в участъка от о.т.72 на ул. „Бял камък“ до ул. „Пловдивска“ и до резервоар „Бирена“ и изграждане на водопровод ф90 по ул. „Бял камък“ в участъка от ул. „Розова долина“ до ул. „Пловдивска“ – 3187,40м;

2. „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по бул. „Илинден“, гр. Хасково“

–2100,00м;

3. „Реконструкция и изместване на водопровод ет. ф546, захранващ резервоар „Радарите“ и водопровод ет. ф350 от резервоар „Радарите“ до кранова шахта с регулатор в гр. Хасково“ – 1760,50м;

4. „Реконструкция на водопровод по ул. „Георги Китов“ в участъка от ул. „Ирис“ до ул. „Бяла ружа“ – 1450,10м;

5. „Реконструкция на водопроводи по ул. „Ястреб“ /кв. „Република“/ в частта от ул. „Ятак“ до ул. „Акация“, гр. Хасково“ – 1028,00м;

6. „Реконструкция на водопровод по ул. „Гюмюрджина“ (в участъка от кръстовището на бул. „Освобождение“ и бул. „Илинден“ до ул. „Тракийска низина“) и по ул. „Тракийска низина“ (в участъка от ул. „Гюмюрджина“ до ул. „Днепър“), – 780,00м;

7. „Реконструкция на водопровод по ул. „Картечар“ /кв. „Република“/ от ул. „Калето“ до ул. „Единство“, гр. Хасково“ – 762,80м;

8. „Реконструкция на водопровод по ул. „Петър Янев“ в кв. „Болярово“, в участъка от ул. „Хан Пресиян“ до ул. „Ал. Паскалев“ – 540,00м;

9. „Реконструкция на водопровод по ул. „Яне Сандански“ (участъка от ул. „Байкал“ до

ул. „Дружба“) и по ул. „Дружба“ (участък от ул. „Яне Сандански“ до ул. „Тракийска низина“) – 515,00 м;

10. „Реконструкция на водопровод в ЖК „Орфей“ от училище „Шандор Петьофи“ до СК до бл. 9, гр. Хасково“ – 270,00 м;

11. „Реконструкция на водопровод по ул. „Цар Симеон Велики“, гр. Хасково“ – м 258,60м;

12. „Изграждане на водопровод ПЕ-ВП ф160 по ул. „Калето“ в участъка от ул. „Република“ до ул. „Звезда“, гр. Хасково“ – 46,80м.

13. „Реконструкция на водопровод по ул. „Щип“, – 84,00м;

14. „Реконструкция на съществуващите улични водопроводи в кв. „Болярово“ по ул.

„Хан Тервел“, ул. „Хан Кардам“, ул. „Драва Соболч“, ул. „Страцин“, ул. „Петър Янев“, ул. „Бисер“, ул. „Панайот Хитов“, ул. „Александър Паскалев“ и ул. „Ралица» с обща дължина 2 464 м.

Обекти в процес на проектиране през 2025г. – общо 920,00 м:

1. „Реконструкция на водопровод по ул. „Зеленика“, кв. „Бадема“, гр. Хасково в участъка от крастовището с ул. „22-ри септември“ на север до бл. 14 и на юг до ул. „Банска“ – 570,00м;

2. „Реконструкция на водопровод по ул. „Светлина“ от ул. „Одеса“ до ул. „Кресна“, гр. Хасково“ – 350,00м.