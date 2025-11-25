Водач е с опасност за живота след удар в дърво

С опасност за живота е водач след пътно произшествие на пътя между село Смирненци и Харманли, съобщиха от полицията.

Вчера в 10:15 часа,33-годишният шофьор от село Върбово е загубил контрол над „Фолксвагена“ си, движейки се по третокласен път. Той е излязъл вдясно по посоката си на движение и се е ударил в дърво.

Транспортиран е за лечение в пловдивска болница, с опасност за живота. Образувано е досъдебно производство.

През изминалото денонощие са задържани двама нарушители на пътя. Шофьор, употребил алкохол е заловен в Любимец. Вчера на булевард „Одрин“ пътните полицаи са извършили проверка на „Мерцедес“. Използваният дрегер показал наличие на 2,83 промила в издишания въздух на 33-годишния водач от града.

В Симеоновград униформените са задържали водач на „Мицубиши“, шофирал го по улиците на града след употреба на метамфетамин. По двата случая са заведени бързи производства.