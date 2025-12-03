Кола се обърна по таван край Хасково, няма пострадали

Лек автомобил „Ауди“ се обърна по таван на пътя от Хасково към село Манастир. Инцидентът стана около 11 часа днес след птицекомбината.

В колата с кърджалийска регистрация са пътували двама мъже. По думите на водача, те са се движели по прав участък от пътя, но микробус тръгнал да ги изпреварва. За да избегне удар, той излязъл на банкета вдясно и дори навлязъл в канавката, при което колата се преобърнала.

При произшествието няма пострадали хора. Нанесени са материални щети.

Движението в района беше временно затруднено.