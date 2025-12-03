Учениците от ПГТ се запознаха с първата помощ, безопасността на движение и превенцията на ПТП

ПГТ „Александър Паскалев“ – Хасково, в партньорство с БЧК и Фондация „Ани и Явор – ключът е любовта“, организира образователно събитие, насочено към безопасността на пътя, първата помощ и ролята на младите хора в превенцията.

На 3 декември 2025 г. в учебния ресторант на училището ще бъдат представени две изложби:

– пропагандни плакати, създадени от учениците в специалност „Рекламна графика“ на тема „Спри войната по пътищата! Ти можеш!“;

– творби от националния конкурс „Шофирай със сърце и разум“ на Фондация „Ани и Явор – ключът е любовта“, който обедини млади таланти от цялата страна в тяхното желание да отправят силни послания за отговорно шофиране.

Освен художествената част, учениците имаха възможност да станат свидетели на практически демонстрации по първа долекарска помощ, водени от доброволците на Младежкия БЧК – Хасково, както и да изпробват алкоочила и наркоочила, които симулират нарушена координация при употреба на алкохол и наркотични вещества и опиати.

Събитието се проведе между 10:30 до 12:00 ч. за учениците от първа смяна. Предстои между 13:30 до 15:00 ч. да се проведе за втората смяна, за да бъдат обхванати всички ученици в училището.

Инициативата е естествено продължение на изложбата „Шофирай със сърце и разум“ и има за цел да насърчи младите хора към отговорно поведение на пътя, да повиши информираността за рисковете и да развие умения за оказване на помощ в реални ситуации.

ПГТ „Александър Паскалев“ заявява своята категорична подкрепа към каузата на Фондация „Ани и Явор“ и ще продължи да си партнира с нея, за да насърчава емпатия, осъзнатост и отговорно поведение на пътя чрез съчетание на изкуство и знание. Методическото обединение по „Дизайн“ ще подари всчики изготвени от учениците плакати за каузата на Фондацията.