Обсъдиха мерките, които общините предприемат, за хората с увреждания в Областна администрация

    Заместник областният управител на област Хасково Митко Петров проведе заседание на Областния съвет по правата на хората с увреждания на област Хасково днес в зала „Марица“, съобщиха от Областната администрация в Хасково.

    Срещата започна с поздравления към представителите на представителните организации за хората с увреждания и техните членове по повод 3 декември – Международния ден на хората с увреждания.

    На заседанието общините обсъдиха досегашни политики в областта на правата на хората с увреждания за 2025 г. и предвиждани мерки за първите 6 месеца на 2026 година.  

    Присъстващите коментираха, че се работи по осъществяването на дейности, които допринасят за създаването на по-добри условия и равни възможности на хората с увреждания. Общините ще продължат да развиват политика основана на включване и подобряване на качеството на живот на всички граждани с увреждания и през 2026 г.

    Обменени бяха и полезни практики, както и съвместни дейности от институциите на регионално ниво, представителните организации за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. В тази връзка, стана ясно, че развиват активно партньорство, основано на координация и обмен на информация за общи действия.

    Източник: Haskovo.NET

    Общини, институции и НПО-та се похвалиха с добре изпълнени европроекти
    Общини, институции и НПО-та се похвалиха с добре изпълнени европроекти

