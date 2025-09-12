От х:

Разяснителната кампания за еврото стартира от село Стамболийски

    От село Стамболийски, област Хасково, стартира разяснителната кампания във връзка с въвеждането на еврото, съобщиха от Областната администрация.

    В срещата участваха заместник-областният управител Богдан Кирилов, кметът на Стамболийски Славчо Райков, инж. Иван Попов – ръководител на областна пощенска станция – Хасково, представители на общината и на ОД на МВР – Хасково.

    Представителите запознаха жителите с реда и условията за обмяна на левове в евро, лимитите и сроковете за безплатна обмяна, както и с определените пощенски станции в областта. Полицейските служители им разясниха как да се предпазят от евентуални измамници.

    Срещите по разяснителната кампания продължават:

    ·         16 септември 2025 г. от 10:00 ч. – село Узунджово, община Хасково (ритуалната зала);

    ·         18 септември 2025 г. от 09:30 ч. – град Меричлери, община Димитровград (клуб на пенсионера).

    Източник: Haskovo.NET

