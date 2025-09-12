Задържаха двама да обгрижват нива с коноп край Хасково

Двама хасковлии са задържани в момент на полагане на грижи за конопени растения, съобщиха от полицията.

Вчера около 18 часа след наблюдение на нива в землището на Хасково в местността „Гьот тепе“ над вилна зона „Ямача“, криминалисти са заловили двама на възраст 32 г. и 49 г. Те са поливали засети в нивата 59 конопени растения с височина от 2 до 4 метра в стадий на предстоящ цъфтеж. Открити са и бидон, торов препарат, буркан с бяло прахообразно вещество, подлежащ на експертиза и маркуч, водещ до кладенец с помпа в работен режим и акумулаторна батерия.

Двамата са задържани до 24 часа по образуваното досъдебно производство.