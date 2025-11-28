Задържаха хасковлийка и трима мъже за над 5.5 кг наркотици

Трима мъже и жена са задържани за общо над 5.57 кг наркотици наркотици при специализирана полицейска операция в Хасковска област през изминалото денонощие, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

С мярка на задържане до 24 часа в Димитровград е мъж на 31 г. В негов имот в село Великан са намерени 8 пакета със суха зелена листна маса, реагираща на марихуана с тегло 5 кг. Открити са и 5 вакуумни опаковки с тегло 0,5 кг с бяло прахообразно вещество – кокаин, електронна везна и множество пликове с клипс.

В управлението в Свиленград е бил 33-годишен жител на село Момково. В себе си той държал плик с 19 таблетки с брутно тегло 6,3 грама, реагиращи при полеви наркотест на MDMA.

В ареста на областния град е доведен мъж на 44 г. от Казанлък. Той е проверен от униформените като пътник в лек автомобил „Пежо“. В хода на контрола, на пасажерската седалка са намерени стъклена лула и сгъвка с 5 грама бяло кристално вещество.

В управлението е доведена и хасковлийка на 41 г. Тя е заловена да шофира след употреба на дрога. Криминалисти са я спрели за проверка в кв. „Болярово“ с леката ѝ кола „Мерцедес“. Извършената проба за наркотични вещества отчела наличие на кокаин. Последвали са действия в обитаван от нея имот на улица „Охрид“. Там полицаите са намерили 2 грама бяло кристално вещество, 4 грама бяло прахообразно вещество и бучка от същото с тегло 40 грама. Открити са още везна, множество празни по размер пликове с клипс, както и 15 боеприпаса, 3 епруветки и семена от рода на конопа. Жената е задържана до 24 часа.

По случаите са образувани 2 досъдебни и бързо производство.