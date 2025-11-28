От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Задържаха хасковлийка и трима мъже за над 5.5 кг наркотици

Трима мъже и жена са задържани за общо над 5.57 кг наркотици наркотици при специализирана полицейска операция в Хасковска област през изминалото денонощие, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

С мярка на задържане до 24 часа в Димитровград е мъж на 31 г. В негов имот в село Великан са намерени 8 пакета със суха зелена листна маса, реагираща на марихуана с тегло 5 кг. Открити са и 5 вакуумни опаковки с тегло 0,5 кг с бяло прахообразно вещество – кокаин, електронна везна и множество пликове с клипс.

В управлението в Свиленград е бил 33-годишен жител на село Момково. В себе си той държал плик с 19 таблетки с брутно тегло 6,3 грама, реагиращи при полеви наркотест на MDMA.

В ареста на областния град е доведен мъж на 44 г. от Казанлък. Той е проверен от униформените като пътник в лек автомобил „Пежо“. В хода на контрола, на пасажерската седалка са намерени стъклена лула и сгъвка с 5 грама бяло кристално вещество.

В управлението е доведена и хасковлийка на 41 г. Тя е заловена да шофира след употреба на дрога. Криминалисти са я спрели за проверка в кв. „Болярово“ с леката ѝ кола „Мерцедес“. Извършената проба за наркотични вещества отчела наличие на кокаин. Последвали са действия в обитаван от нея имот на улица „Охрид“. Там полицаите са намерили 2 грама бяло кристално вещество, 4 грама бяло прахообразно вещество и бучка от същото с тегло 40 грама. Открити са още везна, множество празни по размер пликове с клипс, както и 15 боеприпаса, 3 епруветки и семена от рода на конопа. Жената е задържана до 24 часа.

По случаите са образувани 2 досъдебни и бързо производство.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта (2)

  • 1
    Им
    Има видове ден
    2 0
    10:27, 28 ное 2025
    Еййй най- накрая и Билянчето да я видят колко добра душица е...
    Отговор
    • Ня
      НЯКОЙ
      0 0
      10:49, 28 ное 2025
      Черната ли?
Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Водач блъсна неправилно пресичащ пешеходец в Хасково
Водач блъсна неправилно пресичащ пешеходец в Хасково
преди 1 час
Валежите продължават и в петък, ново предупреждение с оранжев и жълт код
Валежите продължават и в петък, ново предупреждение с оранжев и жълт код
преди 2 часа
Бившият Икономически техникум (ФСГ) празнува 75 г. от създаването си
Бившият Икономически техникум (ФСГ) празнува 75 г. от създаването си
преди 13 часа
Прожектираха премиерно филма „Ти можеш“ в Хасково
Прожектираха премиерно филма „Ти можеш“ в Хасково
преди 18 часа
557 нарушения при 115 проверки откриха инспекторите по труда през октомври
557 нарушения при 115 проверки откриха инспекторите по труда през октомври
преди 18 часа
Млад мъж получи 19 месеца затвор за опит за контрабанда на над 22 кг марихуана
Млад мъж получи 19 месеца затвор за опит за контрабанда на над 22 кг марихуана
преди 18 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Истории извън Новините – Последният номад от планината

Случаен виц

Водач блъсна неправилно пресичащ пешеходец в Хасково

Удоволствието си има предимство: за разлика от щастието то съществува. - Фредерик Бегбеде

Последни обяви

Случайна рецепта

Патладжани с кайма и доматен сос
Патладжани с кайма и доматен сос

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини