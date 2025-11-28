От х:

Гекони и тарантули, спасени от контрабанда, са предоставени на Терариума в Минерални бани

    Спасени от контрабанден трафик леопардови гекони и тарантули от различни видове бяха предоставени от Агенция „Митници“ на Терариума в село Минерални бани, Хасковска област. Eкзотичните животни са отнети в полза на държавата и по случая е приключило образуваното административнонаказателно производство.

    В края на месец октомври миналата година на Митнически пункт „Капитан Андреево“ пристига товарен автомобил, превозващ стока от Западна Европа през България за Турция. В шофьорската кабина под леглото митническите служители установяват, че водачът – турски гражданин, е укрил в стиропорова кутия 100 леопардови гекона, а в друга картонена кутия, поставени в епруветки - 243 тарантули. Водачът не е декларирал, че ги пренася и не е представил никакви документи за тях. Веднага след установяването на контрабандата животните са транспортирани за временно съхранение в Терариума в село Минерални бани, за да им бъдат осигурени храна и подходящи условия за живот. На нарушителя е съставен акт за контрабанда по Закона за митниците, образувано е административнонаказателно производство и с наказателно постановление му е наложена глоба.

    Една година след спасяването по-голяма част от задържаните паяци и гекони са оцелели и се развиват добре в терариума. Предоставянето им ще даде възможност да бъдат разселени и към други терариуми в страната като по този начин се обновят колекциите им.

    Източник: Haskovo.NET

    Дядо Коледа пристига в Хасково на 5 декември, Новогодишно веселие с Петър Кираджийски
    преди 38 минути
    Оставиха в ареста обвиняем за убийство
    преди 1 час
    ОФК „Хасково“ и „Димитровград“ с домакинства в последния кръг от есенния полусезон
    преди 1 час
    Задържаха хасковлийка и трима мъже за над 5.5 кг наркотици
    преди 2 часа
    Водач блъсна неправилно пресичащ пешеходец в Хасково
    преди 2 часа
    Валежите продължават и в петък, ново предупреждение с оранжев и жълт код
    преди 4 часа

