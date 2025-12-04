Турският консул и директорът на МВР-Хасково обсъдиха сигурността в двете държави

Генералният консул на Турция в Пловдив Емре Манав е на официално посещение в Хасково. Той се срещна с директора на Областната дирекция на полицията старши комисар Мирослав Христов. Двамата обсъдиха актуални въпроси, свързани с близостта и сигурността между двата погранични района, съобщиха от полицията.

Съгласиха се, че сътрудничеството между България и Турция е от ключово значение за сигурността в района. Резултатът са повече гаранции за сигурност не само на двете страни, но и на Европа, благодарение на успешното противодействие на нелегалната миграция и охраната на общата граница, която се явява външна за Европейския съюз.

Обединиха се около идеята за огромната роля на съвместните усилия срещу тероризма, прането на пари, трафика на хора и цигари. И двамата бяха категорични, че двете държави заедно са по-силни и успешни срещу трансграничната престъпност, а ключово за партньорството е доверието.