В РИМ Хасково показват уникална бойна икона, рисувана от съратник на Апостола

Регионалният исторически музей – Хасково продължава честванията по повод 140 години от създаването на 10-ти пехотен Родопски полк, военно формирование със значими бойни традиции и принос в националните войни. Полкът е учреден на 23 декември 1885 г. с указ на княз Александър I и остава ярка страница в историята на Хасково, Кърджали и България.

Честванията започнаха на 19 ноември 2025 г. с прожекция в зала „Хасково“ на документалния филм на Георги Кременаров, посветен на историята на полка. Следващият акцент в отбелязването на годишнината е специалната изложба, организирана от РИМ–Хасково в партньорство с Държавния военноисторически архив – Велико Търново (ДВИА). В нея за първи път пред широката публика ще бъде показана иконата на Св. Пантелеймон – единствената

оцеляла икона от полковия параклис „Св. Теодор Тирон“, разрушен по време на комунистическата власт в опит за ограничаване на религиозната традиция.

Иконата е дело на Георги Данчов, изтъкнат български зограф и съратник на Левски. Дарена е на 10-а хасковска дружина от архиепископ Геврасий Левкийски и придружавала войниците във всички походи, сражения и учения. По време на война е стояла в лазарета като покровител на ранените. Спасена е благодарение на фелдфебел от полка, който я укрива под шинела си непосредствено преди разрушаването на параклиса. Почти 80 години наследниците на това хасковско семейство я пазят, а днес – благодарение на Хубен Стефанов, тя ще бъде показана публично за първи път.

Посетителите ще могат да видят иконата на 10 декември от 16:00 ч. в РИМ – Хасково, както и Указа на княз Александър I за създаването на полка, предоставен от ДВИА – Велико Търново. На изложбата ще бъдат представени текстът и музиката на марша на 10-ти Родопски полк, дело на поручик Стефан Кадиев.

Музеят е разпратил покани за участие и присъствие до различни институции и организации. До момента своето участие са потвърдили областният управител на Хасково, представители на военните формирования в Хасково и Учебен полигон „Корен“, тракийски организации, свещеници, общественици и изследователи на полка от Пловдив, Кърджали и Хасково.

Целта на музея е честванията да се превърнат в общоградски празник, защото без уважение към миналото не можем да градим бъдещето.