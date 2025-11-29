От х:

Жители на Минерални бани още чакат дърва за огрев заради съдебни дела и прегласуване на докладна

    Въпреки липсата на почти половината си членове, Общинският съвет на Минерални бани проведе своята 24-та редовна сесия. В залата ги нямаше сподвижниците на „Новото начало“ на Пеевски и единственият представител на ГЕРБ. Останалите седем съветници бяха на сесията и кворум имаше.

    Присъстващите повторно през годината приеха план-извлечението на вида на сечта в горските територии, както и годишния план за ползване и добив на дървесина за 2025 г. Причината бе, че веднъж вече решението им от месец юни бе оспорено от областния управител на Хасково, атакувано в съда и отменено. Вчера бе прието същото предложение, но с необходимите мотиви.

    „За мен не беше правилно да бъде вкарано цялото решение, трябваше да бъде вкарана само частта за другата сеч, която действително върви с процедура и се продава. И там можеше да изчакаме и за другата година. Но дървата за населението следваше да бъдат пуснати. Самото взимане на решение е след провеждане на съгласувателна процедура. В първата докладна не е била описана подробно тази процедура, донякъде може да се приеме, че съдът е прав при наличието на формално нарушение“, заяви юристът към Общинския съвет Тодор Ташев.

    Общински съветници и кметове заявиха, че на прага на зимния сезон, в села от региона все още има жители, които не са получили дърва за огрев.

    „В село Караманци около 50 домакинства чакат дърва за огрев. Зимата ще настъпи, а хората нямат с какво да се отопляват. Смятам, че и в други села има същия проблем. Чрез Вас искаме да информираме областния управител на Хасково, която днес бе поканена на сесията, че тези хора наистина очакват да получат дърва“, заяви Ахмед Юнлюсой – зам.-председател на Общински съвет Минерални бани.

    „Видяхме се с кметицата на село Боян Ботево, обясних ѝ за какво става въпрос. Показах ѝ документи и жалби, за да види и тя за какво става въпрос и да обясни на хората защо няма дърва за огрев“, коментира председателят на Общинския съвет Сунай Хасан. 

