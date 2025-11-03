От х:

Административният съд отмени решението за отстраняването на Мехмед Лятиф като председател на ОбС

Административният съд в Хасково е отменил решение на Общински съвет – Минерални бани от януари 2025 г., с което е бил освободен от председателския пост Мехмед Лятиф. Информацията е публикувана на официалната интернет страница на съда, предаде БТА.

За да отмени решението, съдът е приел, че в него не са изложени фактически съображения за издаването му, като няма и позоваване на друг подготвителен документ с мотиви, налагащи освобождаването на председателя.

На сесията на Общински съвет на 30 декември 2024 година, в негово отсъствие, съветниците взеха решение за смяна на председателя Лятиф и заемане на мястото му от заместник-председателя Екрем Юзеир.

На следващата си сесия, проведена на 23 януари 2025 година, се наложи общинските съветници да преразгледат решенията си, взети през декември заради връщането им със заповед на областния управител на Хасково Мехмед Атаман, поради подадена жалба от петима от общо 13 съветници, сред които и председателят на Общински съвет Мехмед Лятиф, и констатирани нарушения.

Тогава сесията се проведе под ръководството на Екрем Юзеир. Мехмед Лятиф коментира, че сесията е незаконна и той е легитимно действащият председател. През февруари тази година Административният съд в Хасково тогавашният областния управител Мехмед Атаман оспори актовете на Общински съвет – Минерални бани. Настоящето решение на първоинстанционния съд относно легитимността на председателстващия Общински съвет – Минерални бани подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

До битката за председателския пост в Минерални бани се стигна след разделението на някога единното ДПС. Мехмед Лятиф сега е в ДПС-Ново начало на Делян Пеевски. Кметът Мюмюн Искендер и преобладаващата част от съветниците са във формацията АПС на бившия лидер Ахмед Доган. Мехмед Атаман пък е областен председател на ДПС-Ново начало в Хасково. 

“ 

Източник: БТА

