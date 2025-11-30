От х:

Приеха годишната програма за читалищата в Минерални бани

Общинският съвет на Минерални бани прие на свое заседание годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2026 г. През настоящия месец ръководствата на културни средища на територията на общината са предоставили своите предложения за събития през следващата година.

Приетият план до голяма степен е свързан с финансирането на читалищата.

Всяко от културните средища е подало предложенията си до общината. На база на тях се предлага програма за развитие на читалищната дейност. Седем от читалищата, освен това в с. Татарево, имат субсидии, които стигат за заплати за секретари, но за дейностите в програмата общината поема ангажимента при финансов ресурс да даде пари за дофинансиране.

От кметството в с. Татарево коментираха, че не получават финансиране от Министерството на културата. Затова там се работи на „приятелски начала“.

Източник: Haskovo.NET

