Нови социални услуги ще ползват в Минерални бани

Общинският съвет в Минерални бани гласува и прие създаването на нова социален център на своето двадесет и първо редовно заседание, предаде БТА. В „Център за социална рехабилитация и интеграция“ ще се предоставят услугите „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“ и „Подкрепа за придобиване на трудови умения“. Дейностите ще се финансират от държавния бюджет. Заради въвеждането на услугата бе предприета и актуализация на Общинския годишен план за социалните услуги през 2026 г.

Новата социална услуга трансформира досега изпълнявания проект „Бъдеще за децата на община Минерални бани“, който приключва в края на октомври. По проекта се предоставят различни почасови социални услуги за 250 деца и младежи от уязвими групи и 350 възрастни, като потребителите са както деца/лица в риск, така и с увреждания.  

В проекта за дневен ред на сесията бяха залегнали пет точки, но в началото на заседанието бяха внесени седем извънредни докладни, повечето от които бяха предложения за учредяване на концесии. Одобрена бе промяна в числения състав на местната администрация с нови три бройки. Това ще бъдат служителите на новоизградения Туристически информационен център, в който те ще бъдат наети за срок от три години.

Гласувано също така бе актуализиране на Годишния план за управление и разпореждане с общинска собственост. В списъка с обекти се включват пет имота за прекратяване на съсобственост, два за продажба и един за учредяване на право за ползване. 

Източник: БТА

