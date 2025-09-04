От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

30 °C

Пътешественици с мотори от цяла Европа избраха Хасково за годишна среща

Изображение 1 от 23
Покажи в галерия

    Пътешественици с мотори от цяла Европа избраха Хасково за годишна среща. До 7 септември в Хасково се провежда годишна среща на любителите на мотоциклетния туризъм. Организатори са  „Gold Wing Club Bulgaria“. Всяко година срещата, която се нарича „трефен“ се провежда в различна държава и град от Европа.

    В клуба членуват собственици на определен модел мотоциклети, които са подходящи за дълги преходи. С подобни машини могат да се изминават над 1000 км на ден при максимален комфорт за водача и пътника.

    „В Хасково, за празника на града са дошли мототуристи от цяла Европа, включително далечни страни като Португалия, Норвегия и Ирландия“, каза за еТВ президентът на „Gold Wing Club Bulgaria“ Ивайло Стефанов.

    Пътешествениците се различават коренно от „шумните рокери“. Те пътуват много по-спокойно и винаги спазват закона. Изминават огромни разстояния, като много голяма част от тях пътуват семейно.

    Почетната обиколка на Хасково е насрочена за 6 септември от 16 часа и ще започне от паркинга на стадион „Ямача“. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Хасково е красив град.
    Хасково е красив град.
    Хасково и Аида от високо.
    Хасково и Аида от високо.
    ГЕРБ-Хасково поиска оставката на Беливанов
    ГЕРБ-Хасково поиска оставката на Беливанов

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Разследващите предполагат, че водачът на Мерцедеса е причинил катастрофата с 4 жертви и 4 ранени
    Разследващите предполагат, че водачът на Мерцедеса е причинил катастрофата с 4 жертви и 4 ранени
    преди 1 час
    Нови социални услуги ще ползват в Минерални бани
    Нови социални услуги ще ползват в Минерални бани
    преди 3 часа
    Здравна дискусия за рака на гърдата и благотворителна акция в Хасково
    Здравна дискусия за рака на гърдата и благотворителна акция в Хасково
    преди 3 часа
    Проверяват сигнал за опасно дърво до бл. 24 в кв. „Орфей“
    Проверяват сигнал за опасно дърво до бл. 24 в кв. „Орфей“
    преди 5 часа
    Част от „Дружба-1“ е без вода заради ВиК авария
    Част от „Дружба-1“ е без вода заради ВиК авария
    преди 6 часа
    Издирват пиян водач на „Порше“, избягал при полицейска проверка в Хасковско
    Издирват пиян водач на „Порше“, избягал при полицейска проверка в Хасковско
    преди 6 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – УСТАТА – НА ЕВРОПА ДЪСКАТА И ХЛОПА

    Случаен виц

    Нови социални услуги ще ползват в Минерални бани
    Разследващите предполагат, че водачът на Мерцедеса е причинил катастрофата с 4 жертви и 4 ранени

    Любовта е там, където я срещнеш. Глупаво е да я търсиш - Кърт Вонегът

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Арменски портокалов сладкиш
    Арменски портокалов сладкиш

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини