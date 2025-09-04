Пътешественици с мотори от цяла Европа избраха Хасково за годишна среща. До 7 септември в Хасково се провежда годишна среща на любителите на мотоциклетния туризъм. Организатори са „Gold Wing Club Bulgaria“. Всяко година срещата, която се нарича „трефен“ се провежда в различна държава и град от Европа.

В клуба членуват собственици на определен модел мотоциклети, които са подходящи за дълги преходи. С подобни машини могат да се изминават над 1000 км на ден при максимален комфорт за водача и пътника.

„В Хасково, за празника на града са дошли мототуристи от цяла Европа, включително далечни страни като Португалия, Норвегия и Ирландия“, каза за еТВ президентът на „Gold Wing Club Bulgaria“ Ивайло Стефанов.

Пътешествениците се различават коренно от „шумните рокери“. Те пътуват много по-спокойно и винаги спазват закона. Изминават огромни разстояния, като много голяма част от тях пътуват семейно.

Почетната обиколка на Хасково е насрочена за 6 септември от 16 часа и ще започне от паркинга на стадион „Ямача“.