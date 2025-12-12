3 г. и 6 м. затвор за мъж, задържан с кокаин за над 320 000 лв. и незаконен пистолет

3 години и 6 месеца затвор и глоба в размер на 19 000 лева получи свиленградчанин, задържан с над 3 кг кокаин за над 320 000 лева, незаконен пистолет и боеприпаси. Присъдата е наложена с определение на Окръжен съд – Хасково, който одобри споразумение между подсъдимия и прокуратурата, съобщиха от Темида.

Наркотиците бяха открити при полицейски проверки на мъжа на 01.11.2023 г. на пътен възел Димитровград на магистрала „Марица“ в посока Свиленград в землището на община Димитровград, но и в Свиленград. Тогава той е държал пистолет „Зораки“ без сериен номер, преработен в кал. 9х17 мм и 7 патрона, без разрешение.

С одобреното споразумение съдът постанови при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“ да се приспадне времето, през което подсъдимият е бил задържан и е изтърпял мярка „домашен арест“.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.