Арест за трима с наркотици и двама дрогирани водачи в Хасковска област

Трима са задържани в хода на акция по противодействие на престъпленията срещу дрогата в Хасково и още двама за шофиране под въздействие на наркотици, съобщиха от полицията.

Вчера на улица „Ястреб“ в квартал „Република“ е заловен мъж на 32 г., държал две станиолови сгъвки със суха зелена листна маса. Мъжът, познайник на полицията е предал чая за пушене с тегло 1 грам на служителите.

„Компания“ в ареста са му правили двама на възраст 28 г. и непълнолетен на 16 г. от село Узунджово. В двамата са намерени общо 2 грама метамфетамин. Мерките и на тримата са до 24 часа.

Водач от Хасково е хванат да шофира вчера с дрога. В 16:40 часа на булевард „Раковски“ полицаи са проверили „Шкода“, управлявана от 43-годишен. Тест за употреба на наркотици отчел положителна проба за метамфетамин.

Със същия вид наркотик в Симеоновград е заловен да се движи 28-годишен от село Узунжово с леката си кола „Ауди“.

Третият нарушител на пътния закон е в Димитровград. Там служители са заловили 23-годишен от село Ябълково – водач на „Фолксваген“, който се оказал със служебно прекратена регистрация.