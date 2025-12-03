От х:

Арест за трима с наркотици и двама дрогирани водачи в Хасковска област

Трима са задържани в хода на акция по противодействие на престъпленията срещу дрогата в Хасково и още двама за шофиране под въздействие на наркотици, съобщиха от полицията.

Вчера на улица „Ястреб“ в квартал „Република“ е заловен мъж на 32 г., държал две станиолови сгъвки със суха зелена листна маса. Мъжът, познайник на полицията е предал чая за пушене с тегло 1 грам на служителите.

„Компания“ в ареста са му правили двама на възраст 28 г. и непълнолетен на 16 г. от село Узунджово. В двамата са намерени общо 2 грама метамфетамин. Мерките и на тримата са до 24 часа.

Водач от Хасково е хванат да шофира вчера с дрога. В 16:40 часа на булевард „Раковски“ полицаи са проверили „Шкода“, управлявана от 43-годишен. Тест за употреба на наркотици отчел положителна проба за метамфетамин.

Със същия вид наркотик в Симеоновград е заловен да се движи 28-годишен от село Узунжово с леката си кола „Ауди“.

Третият нарушител на пътния закон е в Димитровград. Там служители са заловили 23-годишен от село Ябълково – водач на „Фолксваген“, който се оказал със служебно прекратена регистрация.

Източник: Haskovo.NET

Трима загинали, 22 ранени и 6432 нарушения за месец в Хасковска област
преди 44 минути
Юлий Шекеров е водещият реализатор за „Хасково“ през есенния полусезон, Влади Узунов на второ място
преди 1 час
ВиК продължава акцията по прекъсване водата на длъжници, отстраняват аварии в Хасково
преди 1 час
Облачно със слаб вятър
преди 3 часа
Иван Бакърджиев завърши автомобилния шампионат с победа
преди 19 часа
Как български инструмент помага на учители и ученици да оценят и развиват дигиталните си умения?
преди 20 часа

