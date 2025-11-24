От х:

Хасковлийка открадна телефон, държала дрога в себе си

Жена откраднала телефон и държала в себе си дрога е заловена в Хасково, съобщиха от полицията.

На 21-ви около 8 часа на спешния телефон позвънил мъж, който заявил, че оставеният му на капака на автомобила мобилен телефон е откраднат. В хода на работата полицаите са установили и задържали на булевард „България“ 38-годишна познайничка на полицията, която признала деянието си и върнала откраднатата вещ. В разговор тя признала и за това, че държи в себе си сгъвка с грам бяло кристално вещество – метамфетамин.

Източник: Haskovo.NET

Последни новини