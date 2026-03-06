От х:

Извадиха над 45 кг марихуана от тайници на автомобил, задържаха водача

107 пакета с марихуана на стойност над 370 000 евро откриха митническите служители и гранични полицаи на ГКПП „Капитан Андреево“ при съвместна проверка на лек автомобил, излизащ от страната. Това съобщиха от Агенция „Митници“ и прокуратурата. 

На 04.03.2026 г., около 16:30 часа, на пункта пристига лек автомобил с чужда регистрация. 61-годишният шофьор, с двойно гражданство – албанско и сръбско, пътувал сам от Сърбия през България за Турция. Автомобилът е селектиран чрез оперативен анализ за щателна митническа проверка. При контролните действия, в които участие са взели митнически служители и гранични полицаи със служебно куче Пирин, се установява, че във фабричните кухини в пода и броните на автомобила, са изградени тайници, в които са били укрити общо 107 пакета, съдържащи суха зелена тревиста маса. При извършения полеви наркотест, веществото в пакетите е реагирало на марихуана. Задържаното количество е общо 45,760 кг бруто тегло на стойност 374 347,46 евро по цени за нуждите на съдебната система.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. Чуждият гражданин е привлечен като обвиняем. Задържан е за 72 часа. Предстои от прокуратурата да внесат искане в съда за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.  

Източник: Haskovo.NET

