С над 32% ръст на исканията за СРС в Хасково

С над 32% са се увеличили исканията за прилагане на специални разузнавателни средства (СРС). Това съобщи председателят на Окръжен съд – Хасково Милена Петева-Георгиева при отчета на съдебната институция за 2025 г., представен в присъствието на заместник-председателя Стратимир Димитров.

През изминалата година са били направени 202 искания, като по 18 от тях са постановени пълни откази. За сравнение, през 2024 г. към Окръжен съд – Хасково са били отправени 152 искания за разрешаване на СРС, през 2023 г. – 106, а през 2022 г. – 114.

„По мои лични наблюдения увеличението на исканията за СРС се дължи на закриването на Специализирания наказателен съд. Голяма част от организираните групи вероятно по някакъв начин са свързани с трансграничната престъпност“, коментира съдия Петева-Георгиева.

Анета Кутелова