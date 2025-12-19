От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

4 °C

Стратимир Димитров отново е зам.-председател на Окръжен съд – Хасково

Стратимир Димитров встъпи в длъжност заместник-председател на Окръжен съд-Хасково и ръководител на Наказателно отделение. Това стана днес на тържествена церемония пред съдиите и съдебните служители, съобщиха от Темида.

Съдия Димитров е с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Той бе назначен на този пост с решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по протокол от 09.12.2025 г.

Магистратът подписа Акт за встъпване в длъжност в присъствието на председателя на Окръжен съд – Хасково – Милена Петева-Георгиева.

Съдия Димитров е завършил юридическото си образование в СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава 36 години юридически стаж. Започва кариерата си като съдия в Районен съд – Хасково през 1993 година. От месец февруари 1996 г. е съдия в Окръжен съд – Хасково, като от месец юли 2004 г. до месец юли 2009 г. изпълнява длъжността заместник-председател на Окръжен съд – Хасково.

Съдиите и съдебните служители при Окръжен съд – Хасково приветстваха съдия Димитров, като му пожелаха много здраве, професионални успехи и удовлетворение при изпълнение на служебните задължения.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Съдът отказа да освободи жената на покоен дипломат, задържана за 206 кг кокаин
Съдът отказа да освободи жената на покоен дипломат, задържана за 206 кг кокаин
преди 16 минути
Всичко важно на едно място: Yettel стартира облачната услуга YettelCloud
Всичко важно на едно място: Yettel стартира облачната услуга YettelCloud
преди 1 час
Въвеждане на еврото: как ще пазаруваме в Lidl от 2 януари 2026 г.
Въвеждане на еврото: как ще пазаруваме в Lidl от 2 януари 2026 г.
преди 4 часа
ВиК-Хасково събра над 150 000 лева стари задължения при акция
ВиК-Хасково събра над 150 000 лева стари задължения при акция
преди 4 часа
Водач блъсна и рани 12-годишно момиче на пешеходна пътека
Водач блъсна и рани 12-годишно момиче на пешеходна пътека
преди 4 часа
Мъж загина в леглото си при пожар от духалка
Мъж загина в леглото си при пожар от духалка
преди 5 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – 2017 Rock Meets Classic - Uriah Heep - July Morning

Случаен виц

ВиК-Хасково събра над 150 000 лева стари задължения при акция
Всичко важно на едно място: Yettel стартира облачната услуга YettelCloud

Политиката е втората най-стара професия. Мисля, че е твърде близка до първата. - Роналд Рейгън

Последни обяви

Случайна рецепта

Шекерпаре с ядки
Шекерпаре с ядки

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини