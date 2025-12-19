Стратимир Димитров встъпи в длъжност заместник-председател на Окръжен съд-Хасково и ръководител на Наказателно отделение. Това стана днес на тържествена церемония пред съдиите и съдебните служители, съобщиха от Темида.

Съдия Димитров е с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Той бе назначен на този пост с решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по протокол от 09.12.2025 г.

Магистратът подписа Акт за встъпване в длъжност в присъствието на председателя на Окръжен съд – Хасково – Милена Петева-Георгиева.

Съдия Димитров е завършил юридическото си образование в СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава 36 години юридически стаж. Започва кариерата си като съдия в Районен съд – Хасково през 1993 година. От месец февруари 1996 г. е съдия в Окръжен съд – Хасково, като от месец юли 2004 г. до месец юли 2009 г. изпълнява длъжността заместник-председател на Окръжен съд – Хасково.

Съдиите и съдебните служители при Окръжен съд – Хасково приветстваха съдия Димитров, като му пожелаха много здраве, професионални успехи и удовлетворение при изпълнение на служебните задължения.