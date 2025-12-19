От х:

ВиК-Хасково събра над 150 000 лева стари задължения при акция

Повече от 150 000 лева стари задължения събра ВиК-Хасково при акция, проведена през декември 2025 година.

Екипи на дружеството прекъснаха водоподаването чрез затапване на сградното отклонение на повече от 15 абонати с големи сметки в Хасково, Симеоновград, Свиленград, Димитровград и Харманли и села в областта. Около 20 са поставените заключващи устройства на водомери в областта. Прекъсване на водоподаването е предприето на абонати със сметки над 1000 лева. Някои от сметките надхвърлят 4500 лева. Сумите са натрупани с години. За някои от абонатите са предприети съдебни действия за издължаване, но те не могат да бъдат приложени поради липса на собственост.

При една от последните акции в Димитровград бяха прекъснати 8 абоната, а за часове в продължение на два дни пред касите на дружеството се образуваха опашки от граждани, които имаха по няколко неплатени сметки за вода. Така бяха събрани повече от 25 000 лева стари задължения само от живеещи в Димитровград.

Източник: Haskovo.NET

