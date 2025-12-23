Откриха нов физкултурен салон в ОУ „Христо Ботев“ в село Левка

ОУ „Христо Ботев“ в село Левка изпраща 2025 година с нова голяма придобивка, съобщиха от Община Свиленград. Средищното защитено училище вече разполага с физкултурен салон и 126-те му възпитаници, на възраст от 4 до 14 години, ще могат да провеждат часовете по физическо възпитание и спорт в модерна и уютна зала.

Днес на коледно тържество лентата на новата сграда прерязаха кметът на община Свиленград арх. Анастас Карчев и директорът на училището Петя Благоева. Водосвет извърши архиерейският наместник отец Константин.

На церемонията присъстваха заместник-кметът Светлана Динкова, директорът на дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми“ Светлана Петева, директорът на дирекция „Общинска собственост и екология“ инж. Иванка Димитрова, главният архитект на общината арх. Атанас Киризиев, служители в Общинска администрация, директори на училища, представители на Лайънс клуб „Свилена“, учители, ученици и родители. Специални гости бяха проф. д.п.н. Веселин Маргаритов – възпитаник на това училище и носител на почетен знак на Свиленград, и инж. Георги Манолов – кмет на Свиленград от 2004 до 2019 г. и спомоществовател на училището.

Изграждането на физкултурния салон е по проект, подаден за финансиране към Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища на Министерството на образованието и науката, на стойност 1 495 728 лева. Изградена е модерна сграда с многофункционална спортна зала, включваща игрища и оборудване за баскетбол, волейбол, футбол и хандбал, и обслужващи помещения – съблекални и санитарни възли, както и достъп за хора с увреждания. Залата отговаря на всички нормативни изисквания и осигурява съвременна спортна среда за учениците от ОУ „Христо Ботев“. Целта на проекта бе подобряване на условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и създаване на възможности за пълноценно упражняване на спортните дейности в училището.

„Това е инвестиция в здравето, възпитанието и бъдещето на децата, каза в словото си Петя Благоева. Днес отваряме врати на новия физкултурен салон – място, което дълго време очаквахме и от което имахме голяма нужда, защото през студените месеци децата ни нямаха възможност да спортуват пълноценно. Вместо игри и спорт те прекарваха часовете по физическо възпитание в тихи занимания в класните стаи. От днес това остава в миналото.” Тя изказа благодарности към всички институции и хора, допринесли за реализирането на този проект – кмета арх. Анастас Карчев, Общинския съвет, дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми“ и работещите в Общинска администрация – Свиленград.

Кметът арх. Карчев също отбеляза, че физкултурният салон е сбъдната мечта за учениците и преподавателите в средищното училище, която стана реалност с усилията на специалистите в общината. Той допълни, че предстои саниране на сградата на училището и изграждане на открита спортна площадка, дейности, които са планирани в Концепцията за интегрирани териториални инвестиции на община Свиленград.