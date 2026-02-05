От х:

Труп стресира жители на хасковския квартал „Орфей“

    Труп на възрастен мъж стресира жителите на бл. 29 в хасковския кв. „Орфей“. Сигналът е бил подаден преди обяд на спешния номер 112 от живеещи в блока. Мъжът е на 88 години и живеел в апартамент на четвъртия етаж.

    „Страдаше от деменция, но беше тих и кротък човек. Не създаваше проблеми на никого. Шокирани сме, защото да виждаш труп от прозореца, не е най-приятната гледка“, казаха негови съседи.

    На място са криминалисти, които изясняват обстоятелствата около смъртта на 88-годишния мъж. По първоначална и неофициална информация няма данни за престъпление.

    Източник: Haskovo.NET

