Труп стресира жители на хасковския квартал „Орфей“

Труп на възрастен мъж стресира жителите на бл. 29 в хасковския кв. „Орфей“. Сигналът е бил подаден преди обяд на спешния номер 112 от живеещи в блока. Мъжът е на 88 години и живеел в апартамент на четвъртия етаж.

„Страдаше от деменция, но беше тих и кротък човек. Не създаваше проблеми на никого. Шокирани сме, защото да виждаш труп от прозореца, не е най-приятната гледка“, казаха негови съседи.

На място са криминалисти, които изясняват обстоятелствата около смъртта на 88-годишния мъж. По първоначална и неофициална информация няма данни за престъпление.