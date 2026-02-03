От х:

Пенко Добрев подаде оставка като директор на РИМ-Хасково

Пенко Добрев е подал оставка като директор на РИМ-Хасково. Това се случило в понеделник.

„Оставката е по здравословни причини и е приета. За временно изпълняващ длъжността е назначена д-р Веселина Узунова. Тя ще ръководи РИМ-Хасково до провеждането на конкурс“, съобщиха за Haskovo.net от Община Хасково.

„Подадох оставка по лични причини, никой не ми я е искал или оказвал натиск да го направя“, коментира Пенко Добрев. „Дадох достатъчно на музея, в който работих 21 години, от които почти 10 като директор. На първо време се нуждая от почивка. После ще правя планове за бъдещето“, допълни той.

Д-р Веселина Узунова е родена в Хасково през 1983 г. Завършва езикова гимназия в родния си град. Възпитаник на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Военна академия „Г. С. Раковски“. Защитава докторат по история в Институт за исторически изследвания на БАН.

Автор е на 7 монографии и над 30 научни публикации на български и английски език. Последната ѝ книга, посветена на хасковските лекари, ще бъде представена през април 2026 г.

„Ще направя всичко възможно в РИМ-Хасково да дойдат млади и амбициозни хора и той да се отвори максимално към представителите на поколението „Джен Зи“, каза д-р Узунова пред Haskovo.net.

Източник: Haskovo.NET

Още новини от Хасково

Задържаха преносител на фалшиви долари и евро
преди 4 минути
Хасковската бръснарница „Barber X“ с жест на човечност и съпричастност
преди 1 час
Започна контролирано изпускане на водата от язовир „Тракиец“
преди 3 часа
Над 86 000 недекларирани евро задържаха на Капитан Андреево
преди 5 часа
Задържаха мъж за кражба на алкохол, трион и скара от къща в Хасково
преди 6 часа
Община Хасково обяви конкурс за Началник отдел „Европейски и национални програми и проекти“
преди 6 часа

Последни новини