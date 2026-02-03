Пенко Добрев подаде оставка като директор на РИМ-Хасково

Пенко Добрев е подал оставка като директор на РИМ-Хасково. Това се случило в понеделник.

„Оставката е по здравословни причини и е приета. За временно изпълняващ длъжността е назначена д-р Веселина Узунова. Тя ще ръководи РИМ-Хасково до провеждането на конкурс“, съобщиха за Haskovo.net от Община Хасково.

„Подадох оставка по лични причини, никой не ми я е искал или оказвал натиск да го направя“, коментира Пенко Добрев. „Дадох достатъчно на музея, в който работих 21 години, от които почти 10 като директор. На първо време се нуждая от почивка. После ще правя планове за бъдещето“, допълни той.

Д-р Веселина Узунова е родена в Хасково през 1983 г. Завършва езикова гимназия в родния си град. Възпитаник на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Военна академия „Г. С. Раковски“. Защитава докторат по история в Институт за исторически изследвания на БАН.

Автор е на 7 монографии и над 30 научни публикации на български и английски език. Последната ѝ книга, посветена на хасковските лекари, ще бъде представена през април 2026 г.

„Ще направя всичко възможно в РИМ-Хасково да дойдат млади и амбициозни хора и той да се отвори максимално към представителите на поколението „Джен Зи“, каза д-р Узунова пред Haskovo.net.