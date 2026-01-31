Пчеларите в Хасковско очакват добри добиви тази година, ак не настъпи внезапно засушяване. Това каза за Haskovo.net и eТВ производителят от село Козлец Яни Андреев. Той и семейството му отглеждат над 130 кошера.

„През зимата няма големи загуби на пчели, но за съжаление имаше такива през есенните месеци. Въпреки това, има всички предпоставки тази година добивите от мед да бъдат добри“, смята Яни Андреев, който стана много известен с победата си в тематично реалити за фермери.

Според него най-големия проблем на пчеларите в региона е сушата и липсата на достатъчно площи със змеделски култури, подходящи за медодобив.

„Ако Европа бъде залята от евтин мед от трети страни, например от Южна Америка, където има много производители това ще се отрази на пазара, но ще го усетят най-вече тези които пазаруват в големите вериги. Всичко е в ръцете на клиентите - ако искат качество и гарантиран произход е добре да се доверят на малките производители“, смята той.

Това е и „рецептата“ да се избегне така нареченият „фалшив мед“. Това пак е продукт, добит от пчели, но чрез захранване със сиропи. „Вече има вещества, които не се засичат, или се засичат много трудно при тестове. Но при малките и познати на хората производители, такъв риск няма“, смята Андреев.

Голяма част от меда, произведен в региона и в страната се изнася. Най-големият потребител в света е Германия. Там широко се използва меда не само като краен продукт, но и като добавка за храни и козметични изделия. По публични данни, около две трети от българския мед заминава за износ в тази страна от ЕС.

Добивите в момента в Хасковска област са около 15 кг от кошер. 18-20 се счита за огромен успех. Само преди десет години добивите са били около 30. А в годините на социализма, когато с кошери се е занимавал неговия дядо се е стигало до 40 кг от кошер. Тогава обаче климатичните условия са били други и е имало в пъти повече селскостопански площи.

