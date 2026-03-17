Злато и бронз за каратеките на „Аида Вадо-рю“

    Златен и бронзов медали спечелиха състезателите на хасковския клуб по карате „Аида Вадо-рю“ на провелия се в Благоевград държавен шампионат.

    Стилиян Язаджиев се класира на първо място. При дебюта си във възраст джуниори той стана шампион в категория +76 кг. Стилиян записа четири победи по пътя към трофея.

    Бронзов медал спечели съотборникът на Стилиян – Денис Халил. Той се класира на трето място при джуниорите до 76 кг. Егемен Кадир остана извън призовата тройка на кумите при момчетата до 35 кг.

    Отново през изминалия уикенд в италианската столица Рим се проведе кръг от Karate One Premier League, организиран от Световната карате федерация. На това престижно събитие сенсей Георги Ривов представляваше България като рефер. Той зае длъжността Татами мениджър. Сенсей Ривов бе селектиран и в съдийския състав на финалите, където участват само най-добрите рефери.

