Стилиян Язаджиев със злато на международния шампионат на Европейската Вадо-кай Федерация

Италианският град Линяно Сабиадоро бе домакин на 50-ия международнен шампионат на Европейската Вадо-кай Федерация. Участие вв спортния форум взеха над 700 каратисти от 16 държави. Сред тях имаше и двама възпитаника на хасковския клуб „Аида Вадо-рю“ - Стилиян Язаджиев и Денис Халил.

Язаджиев спечели златен медал при кадетите в категория +70 кг. Хасковският каратист постигна убедителни победи във всички свои срещи.

„Отличното му представяне и бойният му дух донесоха поредния голям успех за клуба и за България“, коментираха от клубното ръководство на „Аида Вадо-рю“.

Оттам останаха доволни и от представянето на Денис Халил. В категория до 76 килограма при джуниорите той изигра силен двубой срещу представител на Румъния. След оспорвана битка победата отиде при състезателя от северната ни съседка.

„И двамата състезатели продължават своята подготовка за предстоящото Балканско първенство по карате, което ще се проведе в края на следващия месец. Там те отново ще защитават цветовете на България и реномето на своя клуб“, коментираха още от „Аида Вадо-рю“.

