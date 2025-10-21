Три титли за каратеките на „Торнадо“ на турнир в столицата

8 отличия завоюваха състезателите на СК „Торнадо“ на провелата се в София Купа „Енсо“. Каратистите от Хасково стигнаха до 3 златни, 2 сребърни и 3 бронзови медала.

Титли в своите възрасти и категории спечелиха Илина Костова, Виктория Недева и Георги Георчев. Костова е първа на Ката при джуниорите, Недева при кадетките на Ката, а Георчев на Ката при момчетата до 10 години. Илина Костова спечели и сребърен медал на Ката при кадетките, а Виктория Недева е втора на Ката при джуниорите.

Третите места са за Пламен Димов на Ката при момчетата до 10 години и Камелия Трендафилова, която спечели два бронзови медала на Ката при момичетата до 10 години и на Кумите в категория над 30 килограма.

Николай Косев се класира на престижното пето място на Ката при момчетата до 10г.

От ръководството на СК „Торнадо“ останаха доволни от представянето на състезателите си.