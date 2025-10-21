От х:

Три титли за каратеките на „Торнадо“ на турнир в столицата

8 отличия завоюваха състезателите на СК „Торнадо“ на провелата се в София Купа „Енсо“. Каратистите от Хасково стигнаха до 3 златни, 2 сребърни и 3 бронзови медала.

Титли в своите възрасти и категории спечелиха Илина Костова, Виктория Недева и Георги Георчев. Костова е първа на Ката при джуниорите, Недева при кадетките на Ката, а Георчев на Ката при момчетата до 10 години. Илина Костова спечели и сребърен медал на Ката при кадетките, а Виктория Недева е втора на Ката при джуниорите.

Третите места са за Пламен Димов на Ката при момчетата до 10 години и Камелия Трендафилова, която спечели два бронзови медала на Ката при момичетата до 10 години и на Кумите в категория над 30 килограма.

Николай Косев се класира на престижното пето място на Ката при момчетата до 10г.

От ръководството на СК „Торнадо“ останаха доволни от представянето на състезателите си.

Източник: Haskovo.NET

