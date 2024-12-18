4 титли и още 20 отличия за каратеките на „Торнадо“ на Купа „Берое“

Състезателите на хасковския клуб по карате „Торнадо“ завоюваха поредните си отличия през годината. На финала на сезона успехите бяха постигнати в рамките на Купа „Берое“, която се проведе в Стара Загора. Хасковлии стигнаха до 4 златни, 7 сребърни и 13 бронзови медала.

Следва класирането:

КАТА:

1-во място – Ангел Ангов – джуниори

3-то място – Денис Джуменов – джуниори

3-то място – Петър Георгиев – джуниори

1-во място – Илина Костова – кадетки

2-ро място – Виктория Недева – кадетки

3-то място – Светослав Бечев – момчета 12-13 г.

3-то място – Мария Петева – момичета 12-13 г.

3-то място – Надежда Бечева – момичета 10-11 г.

3-то място – Елиф Али – момичета 10-11 г.

3-то място – Георги Георчев – момчета 8-9 г.

3-то място – Камелия Трендафилова – момичета 8-9 г.

КУМИТЕ:

1-во място – Ангел Ангов – джуниори над 68 кг.

2-ро място – Ерен Ахмед – джуниори над 68 кг.

2-ро място – Алтай Али – джуниори до 61 кг.

3-то място – Денис Джуменов – джуниори до 68 кг.

1-во място – Росен Йовчев – момчета 10-11 г. над 44 кг.

2-ро място – Светослав Бечев – момчета 12-13 г. над 55 кг.

2-ро място – Мария Петева – момичета 12-13 г. над 52 кг.

2-ро място – Надежда Бечева – момичета 10-11 г. над 43 кг.

3-то място – Елиф Али – момичета 10-11 г. до 43 кг.

3-то място – Джамес Караянев – момчета 12-13 г. до 40 кг.

За най-малките участници бе проведено и състезание по МАКИВАРА, на което състезателите на „Торнадо“ спечелиха следните медали:

2-ро място – Николай Косев – момчета 8 г. до 27 кг.

3-то място – Георги Георчев – момчета 8 г. над 27 кг

3-то място – Пламен Димов – момчета 8 г. над 27 кг.