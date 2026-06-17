Каратеките на „Торнадо“ със силно представяне на Купа „Етър“

Силно представяне на Купа „Етър“ записаха състезателите на хасковския клуб по карате „Торнадо“. При напредналите каратеки Камелия Трендафилова завоюва два сребърни медала при момичетата до 10 години на Ката и на Кумите. Същото, но при момчетата до 10 години, направи Пламен Димов. Трети на кумите при момчетата до 12 години е Георги Георчев.

В групата при начинаещите с две първи места при момчетата до 12 години на Кумите и Ката е Петър Киряков. Елиса Исмаил е със злато и сребро на Ката в две възрастови групи - до 8 и до 10 години. Белослава Гочева е с два бронзови медала в отделните дисциплини, трета е и Силвия Арсова.