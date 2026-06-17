От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

28 °C

Каратеките на „Торнадо“ със силно представяне на Купа „Етър“

Силно представяне на Купа „Етър“ записаха състезателите на хасковския клуб по карате „Торнадо“. При напредналите каратеки Камелия Трендафилова завоюва два сребърни медала при момичетата до 10 години на Ката и на Кумите. Същото, но при момчетата до 10 години, направи Пламен Димов. Трети на кумите при момчетата до 12 години е Георги Георчев.
В групата при начинаещите с две първи места при момчетата до 12 години на Кумите и Ката е Петър Киряков. Елиса Исмаил е със злато и сребро на Ката в две възрастови групи - до 8 и до 10 години. Белослава Гочева е с два бронзови медала в отделните дисциплини, трета е и Силвия Арсова.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Спорт

Подводна тръба временно осигурява вода за две гранични села
Подводна тръба временно осигурява вода за две гранични села
преди 1 час
Отстраниха три опасни дървета на ул. „Одрин“ в Хасково
Отстраниха три опасни дървета на ул. „Одрин“ в Хасково
преди 3 часа
Въздушни чудеса и летящи мечти в детската програма на „Театър, обичам те“ в Хасково
Въздушни чудеса и летящи мечти в детската програма на „Театър, обичам те“ в Хасково
преди 5 часа
Мъж и две момчета са арестувани за притежание на наркотици в региона
Мъж и две момчета са арестувани за притежание на наркотици в региона
преди 7 часа
Млади момчета паднаха от мотоциклет и тротинетка
Млади момчета паднаха от мотоциклет и тротинетка
преди 7 часа
Арестуваха турски шофьор, опитал да подкупи полицаи
Арестуваха турски шофьор, опитал да подкупи полицаи
преди 7 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Спортна зона – Спортна зона

Случаен виц

Арестуваха турски шофьор, опитал да подкупи полицаи
Млади момчета паднаха от мотоциклет и тротинетка

Още не съм срещнал котарак, който да се интресува, какво говорят за него мишките - Юзеф Булатович

Последни обяви

Случайна рецепта

Риба с кашкавал
Риба с кашкавал

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.