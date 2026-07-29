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От утре: Затварят булеварда до Зеленчуковия пазар

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    Продължава преасфалтирането на бул. „България“ от утре. Ремонтът ще бъде в отсечката от кръстовището при Зеленчуков пазар до улиците „Оборище“ и „Кавала“. Пътното платно ще бъде затворено за движение на всички превозни средства от 8.30 до 17.00 часа всеки ден до приключване на цялостното преасфалтиране.

    Ще бъдат пропускани да преминават единствено автобусите от градския транспорт и автомобилите със специален режим на движение на МВР, Спешна помощ, противопожарни автомобили.

    Дейностите по преасфалтиране на бул. „България“ са част от програмата на община Хасково за обновяване на пътната мрежа в града. След приключване на тази отсечка, ремонтът на бул. „България“ ще продължи.

    Източник: Haskovo.NET

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