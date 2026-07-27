Черен уикенд: Петима загинаха в катастрофи

Петима загинаха при пътно-транспортни произшествия през изминалия уикенд.



Трима загубиха живота си,а шестима остават в болница след тежка катастрофа на автомагистрала „Марица“ вчера вечерта. Сред жертвите е дете, а най-сериозно е пострадало 16-годишно момиче. Инцидентът е станал малко след 20.00 часа край харманлийското село Поляново. При сблъсъка са участвали два автомобила, в които са се возели 9 -ма иракчани с германски паспортни. По първоначална информация при изпреварване едната кола се е ударила в мантинелата, отскочила е влияво, при което повлича другото превозно средство. След удара автомобилите разкъсват мантинелата и пропадат в дере.



При друг инцидент загива колоездач. В 01.20 часа в неделя о пътя между село Манастир и Хасково велосипедистът е ударен от автомобил. При третата катастрофа моторист навлиза в насрещното на пътя Чирпан-Симеоновград. Той се врязва във фолксваген, управляван от 44-годишен мъж от Димитровград.



Подробна информация за пътните инциденти през изминалата събота и неделя чуйте в интервюто със старши комисар Николай Каменов.