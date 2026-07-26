Протест на земеделци затвори пътя за „Маказа“

Земеделци от хасковското село Конуш затвориха пътя за „Маказа“. Производителите протестираха срещу ниските изкупни цени на продукцията им и срещу вноса на стока от чужбина, което рефлектирало над тях. Протестиращите основно бяха производители на корнишони. Хората са недоволни, че търговците изкупуват краставичките на безценица, а след това ги препродават на много по-високи цени.

Сред десетките, затворили пътя преди Конуш, бе Алекси Щерев. Мъжът отглежда един декар корнишони. Има оранжерия, в която сее и други зеленчуци.

„Закърмен съм със земята, която обработвам. По този начин се препитавам. Трябва да се спре вносът, защото ядем чуждите отрови. Като нашата природа, нашата земя, призоводство и семена няма“, заяви Алекси Щерев.

„Всички тук се занимаваме със земеделие. Подиграват се с бедния народ. Защо се подиграват със земеделците? Толкова труд влагаме, мъчим се да изкараме по някой лев, те се подиграват. В момента изкупната цена на краставичките е 60 цента, а на пазара са по 1.20-1.30 евро. Един чувал с тор е 60-70 евро. Накрая идват и ни се подиграват за 60 цента“, коментира Румен Росенов от Конуш.

В 10:30 часа хората излязоха на пътя. Земеделците бяха приготвили торбички с корнишони и ги подаряваха на пътуващите. Те от своя страна коментираха, че подкрепят протестиращите.

„Земеделецът произвежда, а този, който наготово ги взима, ги продава по-скъпо“, заяви Фети Керим, който пътуваше с колата си.

Заради недоволството се образува колона от автомобили. На място имаше екипи на Пътна полиция. След края на протеста движението бе възстановено.