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Издирваната 81-годишна жена е открита мъртва в Хасково

Издирваната 81-годишна Бояна Стоянова е открита мъртва във вилна зона край Хасково. По първоначална информация по тялото на жената не са установени следи от насилие.

На място са извършени огледи от служители на полицията, които работят по изясняване на всички обстоятелства около случая.

Близките на възрастната жена сигнализираха за изчезването ѝ, след като тя напуснала дома си на булевард „Освобождение“ в Хасково на 20 юли около 18:00 часа и не се прибрала.  

След подадения сигнал Бояна Стоянова беше обявена за общодържавно издирване. В акцията по нейното търсене се включиха екипи на Районното управление в Хасково, ОД на МВР – Хасково, нейни близки, както и дрон за наблюдение.

Днес от полицията потвърдиха за Haskovo.NET, че тялото на жената е открито безжизнено в крайградска местност. Според запознати жената е открита в близост до дома си във вилна зона „Каменец''.

Предстои да бъдат изяснени причините за смъртта.

Източник: Haskovo.NET

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